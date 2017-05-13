Стритрейсеры Бишкека: задержаны мотоциклисты и водители машин

13 мая 2017, 15:09 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Бишкеке задержаны стритрейсеры, которые собирались устраивать ночные заезды, сообщила пресс-служба столичного Управления патрульной милиции ГУВД.

По информации, 12 мая мотогонщики хотели провести очередные "состязания" на проспекте Манаса, но их попытки были пресечены.

В результате проведения рейдового мероприятия два мотоцикла водворены на специализированную стоянку за грубое нарушение их владельцами ПДД, то есть за "показательную езду в неустановленном месте".

В Кодексе об административной ответственности КР есть статья "Автохулиганство". В нем за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч сомов.

Кроме того, в ходе рейда задержали 16 водителей в нетрезвом состоянии, за тонировку передних боковых стекол на спецстоянку водворены четыре автомашины. Также задержано 30 автомашин, водители которых управляли без соответствующих документов.

В итоге за сутки сотрудники Патрульной милиции Бишкека составили 1 044 административных протокола за грубые нарушения ПДД и 67 автомашин водворены на специализированные стоянки.