 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке набирают волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходахВ Бишкеке набирают волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходахКНДР готова к диалогу с США при "правильных условиях"КНДР готова к диалогу с США при "правильных условиях"

Стритрейсеры Бишкека: задержаны мотоциклисты и водители машин

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425753-ru.html

Похожие новости

Задержаны три большегруза с контрабандным луком на сумму свыше 1 млн сомов

В горах Алая перевернулся грузовик, водитель погиб

Сбивший в 9-м микрорайоне школьника водитель оказался иностранцем

Во время рейда в Турции по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услув задержаны граждане КР

Милиционеры задержали второго водителя, сбившего ребенка

13 мая 2017, 15:09       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Бишкеке задержаны стритрейсеры, которые собирались устраивать ночные заезды, сообщила пресс-служба столичного Управления патрульной милиции ГУВД.
По информации, 12 мая мотогонщики хотели провести очередные "состязания" на проспекте Манаса, но их попытки были пресечены.
В результате проведения рейдового мероприятия два мотоцикла водворены на специализированную стоянку за грубое нарушение их владельцами ПДД, то есть за "показательную езду в неустановленном месте".
В Кодексе об административной ответственности КР есть статья "Автохулиганство". В нем за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч сомов.
Кроме того, в ходе рейда задержали 16 водителей в нетрезвом состоянии, за тонировку передних боковых стекол на спецстоянку водворены четыре автомашины. Также задержано 30 автомашин, водители которых управляли без соответствующих документов.
В итоге за сутки сотрудники Патрульной милиции Бишкека составили 1 044 административных протокола за грубые нарушения ПДД и 67 автомашин водворены на специализированные стоянки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум