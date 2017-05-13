Массовое отравление школьников — 25 детей попали в больницу в Ноокене

13 мая 2017, 15:22 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Ноокене произошло массовое отравление школьников, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Это случилось 12 мая в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области. 25 детей поступили в районную больницу, 12 из них разместили в реанимационном отделении из-за отсутствия мест в других палатах.

Всем промыли желудки. Они получают симптоматическое лечение. Сегодня все уже находятся в детском отделении в стабильном удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, жителя села Тоскоол используют воду с речки Тоскоол-Ата в качестве питьевой.

Для школьников питьевая вода запасается в пятитонную цистерну. Набирают с артезианской скважины села Масы. Цистерна закрывается на ключ, который хранится у ответственного работника пищеблока школы. Для питья эта вода используется только после кипячения, информирует пресс-служба.

Со слов родителей школьников, последние три дня дети питались привычной домашней пищей, фруктами и напитками. В то же время выяснилось, что некоторые из пострадавших по дороге со школы ели мороженое, кукурузу и вафли, купленные в торговых точках.

Для выяснения обстоятельств дела создана комиссия под руководством заместителя министра здравоохранения Олега Горина.

Использовать воду с этой скважины временно запретили. Пробы воды отобраны для лабораторных исследований.