13 мая 2017, 15:10 Комментарии

В Бишкеке набирают волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах, сообщили в Общественном фонде "Лига защитников прав ребенка".

"В связи с участившимися случаями наездов на школьников ОФ "Лига защитников прав ребенка" проводит набор волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах. Общее время участия в день от 1 до 2 часов. Все желающие могут обратиться по телефонам: 0312662587, 0772398474 или оставить свои контакты на нашей страничке на "Фейсбуке"", – говорится в сообщении.

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