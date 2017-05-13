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В Бишкеке набирают волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425751-ru.html

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13 мая 2017, 15:10       Комментарии

В Бишкеке набирают волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах, сообщили в Общественном фонде "Лига защитников прав ребенка".
"В связи с участившимися случаями наездов на школьников ОФ "Лига защитников прав ребенка" проводит набор волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах. Общее время участия в день от 1 до 2 часов. Все желающие могут обратиться по телефонам: 0312662587, 0772398474 или оставить свои контакты на нашей страничке на "Фейсбуке"", – говорится в сообщении.
Напомним, пользователи соцсетей запустили бессрочную акцию "Останови смерть на дорогах!"

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