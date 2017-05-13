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В Джалал-Абадской области 29 школьников отравились водой из местной реки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359779_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425750-ru.html

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13 мая 2017, 14:57       Комментарии

12 мая в Джалал-Абадской области в школе имени Н.Токторбаева №5 села Тоскоол-Ата произошло массовое отравление учеников. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
По данным ведомства, школьников со вчерашнего дня доставляют в детское отделение территориальной больницы. Сегодня число детей, находящихся в медучреждении, достигло 29 человек. Ученики поступали группами, первые 13 пострадавших с признаками отравления были привезены примерно 12 мая в 13.10. Затем в 15.45 поступило еще четверо, 11 учеников направлены в больницу после 19.00. Сегодня все дети переведены в детское отделение в стабильно-удовлетворительном состоянии.
"По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что население села Тоскоол используют для питьевых нужд воду с речки Тоскоол-Ата. Для школьников питьевая вода запасается в пятитонную цистерну. Воду берут с артезианской скважины села Масы. Цистерна закрывается на ключ, который хранится у ответственного работника пищеблока школы. Для питья детей вода используется только после кипячения", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве также отметили, что, по словам родителей школьников, последние три дня дети питались привычной домашней пищей, фруктами и напитками. В то же время некоторые из пострадавших детей по дороге со школы домой употребляли мороженое, кукурузу, вафли, купленные в торговых точках.
В настоящее время создана комиссия под руководством заместителя министра здравоохранения Олега Горина. Готовится материал для рассмотрения на заседании ЧППК Ноокенского района. Вынесено постановление о приостановлении использования воды с цистерны до выяснения обстоятельств. Отобраны пробы воды на лабораторные исследования из источника, из цистерны и емкости, где хранится кипяченая вода. Проводится дальнейшее расследование.

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