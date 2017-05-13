Бишкек расстилает новые цветочные ковры

13 мая 2017, 14:58 Комментарии

На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" производят посадку красивых однолетних цветов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Сейчас сотрудники ведут посадку цветов на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Пушкина – 14 500 штук, бульвара Эркиндик - Токтогула – 1700, Аллее Молодежи – 5 тыс., на откосах по улицам Ибраимова – 7 тыс. и Абдрахманова – 12 тысяч.

Посадки производятся в соответствии с эскизами цветочных клумб, подготовленными работниками МП "Зеленстрой" совместно с архитекторами.

На данный момент уже высажено около 500 тысяч цветов. Всего же для весенней посадки было высеяно более 1 млн 400 тысяч однолетних цветов. По столице зацветут ковры из колеуса, цинерарии, тагетеса, бегоний, петунии, а также львиного зева и сальвии, около 20 видов цветов.

Также сотрудниками предприятия производится покос травы, стрижка живой изгороди и санитарная обрезка деревьев.

Мэрия города Бишкек убедительно просит жителей и гостей столицы любить свой город - беречь цветы и уважать труд работников МП "Зеленстрой".