Мобильный оператор О! запустил новый сервис "Голосовой чат"

13 мая 2017, 15:04 Комментарии

Мобильный оператор О! объявляет о запуске нового развлекательного сервиса "Голосовой чат" для свободного общения всех желающих.

В "Голосовом чате" можно знакомиться, искать и находить единомышленников, а можно просто скоротать время, общаясь с совершенно незнакомым человеком, или даже найти свою вторую половинку! Особенность сервиса заключается в том, что выражать свои мысли можно анонимно, ведь все номера чата остаются засекреченным (до тех пор пока собеседники сами не сообщат их друг другу).

Как это работает?

Для общения в "Голосовом чате" наберите номер 6612 или команду *6612#, после чего вы попадете в основное меню. Далее следуйте инструкциям автоинформатора, система сама случайным образом выберет чат-комнату из 4 доступных собеседников. Всего в одной комнате может находиться до 5 человек.

Сколько стоит?

При первом подключении 1 день предоставляется бесплатно, далее абонентская плата составит 3 сома/день с учетом НДС, без НсП. При этом время разговоров неограниченно.

Ещё одна особенность сервиса "Голосовой чат" заключается в том, что проект реализован по всей территории Кыргызстана, тем самым создается единое пространство общения для жителей разных городов и регионов страны. Сервис доступен всем абонентам сети О!. Подробная информация на сайте www.o.kg.

"Голосовой чат" от О! – знакомьтесь, общайтесь!