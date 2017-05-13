КНДР готова к диалогу с США при "правильных условиях"

13 мая 2017, 15:08 Комментарии

Пхеньян проведет переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся необходимые условия. Об этом в Пекине сообщила глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи, передает Интерфакс со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".

КНДР и США "будут вести диалог при правильных условиях", - заявила Чхве в столице Китая, куда она прибыла из Осло. В столице Норвегии Чхве во главе северокорейской делегации встречалась с группой американских экспертов центра New America, сообщили южнокорейские дипломатические источники.

По данным японских источников, в настоящее время на фоне напряженности на Корейском полуострове в акватории Японского моря продолжает курсировать авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", которая прибыла туда в конце апреля.

В состав американской авианосной группы, помимо надводных кораблей, также традиционно входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту, которые в случае необходимости могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории КНДР.

По различным данным, в общей сложности в районе Корейского полуострова сейчас могут находиться до шести американских ударных атомных подводных лодок, включая все три подлодки из состава 7-го оперативного флота США, патрулирующие западную часть Тихого океана.