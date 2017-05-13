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Задержаны три большегруза с контрабандным луком на сумму свыше 1 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359782_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425746-ru.html

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В Чуйской области задержан мужчина подозреваемый в убийстве приятеля

13 мая 2017, 15:11       Комментарии

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, на таможенную территорию ЕАЭС, в районе города Ош, в течение дня, сотрудниками оперативной таможни "Юг", было остановлено и проверено 3 грузовых автотранспортных средства марки "ДАФ" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданин КР М.А., С.Ж., Т.З.
При осмотре грузового отсека данных автомашин был обнаружен товар: лук репчатый свежий, в количестве 69 400 кг, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 1 120 200 сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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