Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитов в Китай

13 мая 2017, 15:02 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Целью поездки главы государства является участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который пройдет в Пикине 14-15 мая.

На полях форума Алмазбек Атамбаев планирует встретиться с президентом корпорации по строительству дорог и мостов "China road and bridge corporation" Лу Шанем и с президентом Синьцзяньской торгово-промышленной компании "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.

16 мая состоится двусторонняя встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отметим, что в Форуме "Один пояс и один путь" примут участие порядка 40 президентов.