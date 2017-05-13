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Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитов в Китай

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425745-ru.html

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13 мая 2017, 15:02       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.
Целью поездки главы государства является участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который пройдет в Пикине 14-15 мая.
На полях форума Алмазбек Атамбаев планирует встретиться с президентом корпорации по строительству дорог и мостов "China road and bridge corporation" Лу Шанем и с президентом Синьцзяньской торгово-промышленной компании "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.
16 мая состоится двусторонняя встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отметим, что в Форуме "Один пояс и один путь" примут участие порядка 40 президентов.

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