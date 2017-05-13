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Мэрия Бишкека высаживает еще 40 тыс. однолетних цветов (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425744-ru.html

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13 мая 2017, 14:57       Комментарии

На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" производят посадку красивых однолетних цветов. Об этом 13 мая сообщили в муниципалитете.
Сейчас сотрудники ведут посадку цветов на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Пушкина - 14,5 тыс. штук, на пересечении бульвара Эркиндик с ул.Токтогула - 1,7 тыс. штук, на Аллее молодежи - 5 тыс. штук, на откосах по улицам Ибраимова - 7 тыс. штук и Абдрахманова - 12 тыс. штук.
Посадки производятся в соответствии с эскизами цветочных клумб, подготовленными работниками муниципального предприятия "Зеленстрой" совместно с архитекторами.
На данный момент уже высажено около 500 тыс. цветов. Всего же для весенней посадки были посеяны более 1,4 млн однолетних цветов. По столице зацветут ковры из колеуса, цинерарии, тагетеса, бегоний, петунии, а также львиного зева и сальвии, около 20 видов цветов.
Также сотрудниками предприятия производится покос травы, стрижка живой изгороди и санитарная обрезка деревьев.

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