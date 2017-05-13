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Быстрее и выносливее — победителем марафона на Иссык-Куле стал Тяпкин

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425743-ru.html

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13 мая 2017, 14:51       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Стали известны победители ежегодного международного марафона Run the Silk Road на Иссык-Куле.
В соревнованиях участвовали свыше двух тысяч человек, сообщили организаторы. Приехали спортсмены из России, Казахстана и Японии. Марафон начинался с ипподрома в Чолпоне-Ате, затем участники бежали в сторону села Корумду и вновь возвращались на ипподром.
Первое место на марафоне (42 километра 195 метров) взял кыргызстанец Илья Тяпкин. Он преодолел расстояние за 2 часа 35 минут и 26 секунд. Среди женщин быстрее всех марафон пробежала Мария Коробицкая (Кыргызстан).
Победителем полумарафона (21 километр 97 метров) стал Султан Айдар уулу (Кыргызстан). Среди женщин - Катерина Шатная (Казахстан).
Чемпионы получили денежное вознаграждение в одну тысячу долларов.
Международный марафон Run the Silk Road проводится в шестой раз. Соревнование посвящено единственному марафонцу из Кыргызстана Сатымкулу Джуманазарову, который смог завоевать третье место на Олимпийских играх 1980 года.

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