Главный архитектор Барселоны прогулялся по столичному проспекту Манаса

13 мая 2017, 14:31 Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков встретился с директором Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии Висенте Гуайартом, сообщает пресс-служба главы государства.

В беседе с архитектором, работающим в области создания "умных городов" и восстановления городской среды, Исаков рассказал о проекте цифровой трансформации "Таза коом".

"Мы хотим построить в Кыргызстане умные города, сделать их комфортными, уютными и безопасными, сделать общественные городские пространства привлекательными и отвечающими интересам и требованиям людей", – сказал он.

Исаков отметил заинтересованность в скорейшем внедрении "умных технологий" в полном объеме в сферы, которые являются наиболее важными для граждан: общественный транспорт, парковки, освещение, светофоры, жилищно-коммунальные услуги.

"Висенте Гуайарт в свою очередь поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития городов, внедрения и использования технологий информационного моделирования зданий, перехода на альтернативные энергосберегающие технологии в теплоснабжении и освещении. Далее Сапар Исаков и Висенте Гуайарт прошлись по проспекту Манас, обсудив пути развития городской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Справочно: Висенте Гуайарт – главный архитектор Барселоны (2011 -2015), глава бюро Guallart Architects и основатель Института передовой архитектуры Каталонии. Является одним из архитекторов, работающих в области создания "умных городов" и восстановления городской среды. Висенте Гуайарт — директор Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии. 1 of 5