13 мая 2017, 14:46 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Китай, где примет участие в Форуме по Международному сотрудничеству "Один пояс – один путь".

В делегации из Кыргызстана также состоят министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева, Чрезвычайный и Полномочный посол КР в КНР Азамат Усенов, а также министр экономики Арзыбек Кожошев.

В рамках форума ожидается встреча Алмазбека Атамбаева с президентом корпорации по строительству дорог и мостов China road and bridge corporation Лу Шанем, а также с президентом Синьцзянской торгово-промышленной компанией "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.

"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Концепция была впервые анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов главы в страны Центральной Азии и в Индонезию осенью 2013 года.

Форум стартует 14 мая в Пекине и продлиться два дня. Мероприятие наряду с председателем КНР Си Цзиньпином откроют президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш. Мероприятие соберет представителей 110 стран, включая лидеров 10 европейских, 13 азиатских, двух латиноамериканских, двух африканских и одного микронезийского государства (Фиджи).