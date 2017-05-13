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Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Китай

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425741-ru.html

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13 мая 2017, 14:46       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Китай, где примет участие в Форуме по Международному сотрудничеству "Один пояс – один путь".
В делегации из Кыргызстана также состоят министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева, Чрезвычайный и Полномочный  посол КР в КНР Азамат Усенов, а также министр экономики Арзыбек Кожошев.
В рамках форума ожидается встреча Алмазбека Атамбаева с президентом корпорации по строительству дорог и мостов China road and bridge corporation Лу Шанем, а также с президентом Синьцзянской торгово-промышленной компанией "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.
"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Концепция была впервые анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов главы в страны Центральной Азии и в Индонезию осенью 2013 года.
Форум стартует 14 мая в Пекине и продлиться два дня. Мероприятие наряду с председателем КНР Си Цзиньпином откроют президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш. Мероприятие соберет представителей 110 стран, включая лидеров 10 европейских, 13 азиатских, двух латиноамериканских, двух африканских и одного микронезийского государства (Фиджи).

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