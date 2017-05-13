ГРС: Если вы нашли чужой паспорт, сдайте в ЦОН или паспортный стол

13 мая 2017, 13:44 Комментарии

Государственная регистрационная служба при ПКР призывает граждан, нашедших утерянные паспорта, сдать их в центры обслуживания населения (ЦОН) или же в ближайшие отделы паспортно-визовых регистрационных работ (ОПВРР).

Утерянные документы будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Данная услуга уже запущена на электронном портале e.srs.kg в разделе "Проверка документов".

Таким образом, гражданин может проверить свой утерянный паспорт в онлайн-режиме. К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОН или ОПВРР является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта.

Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилии.