Штормовое предупреждение. Ожидается похолодание до -5

13 мая 2017, 13:47 Комментарии

С 16 по 19 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, 17-18 мая местами осадки сильные, предупреждает МЧС. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до +18…+23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до +13…+18°, в горных районах до 0…+5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.