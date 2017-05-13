Добрые сны в новых кроватях. Карабалтинскому детдому подарили мебель

13 мая 2017, 14:06 Комментарии

Наборы кроваток и тумбочек были закуплены для детей из Детского кризисного центра в городе Кара-Балте.

Это доброе дело стало возможным благодаря соглашению между Красным Полумесяцем КР и Посольством Саудовской Аравии в Кыргызстане.

На мероприятии 12 мая присутствовали представитель Посольства Саудовской Аравии Али Алахмари, генеральный директор Национального Общество Красного Полумесяца КР (НОКП КР) Рустам Алеев, а также директор Чуйского представительства НОКП КР Лидия Беликова.

Данный кризисный центр является социальным учреждением Красного Полумесяца.

Напомним, НОКП КР в рамках своей деятельности оказывает гуманитарную помощь уязвимым слоям населения: помогает пожилым людям, уязвимым женщинам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также НОКП выполняет вспомогательную роль государству при стихийных бедствиях, при создании медицинских учреждений, в донорстве крови, заботе о лицах с ограниченными возможностями здоровья, сиротах и в других видах гуманитарной деятельности.