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Добрые сны в новых кроватях. Карабалтинскому детдому подарили мебель

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359774_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425738-ru.html

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Добрые дела: ветерану ВОВ в Оше подарили инвалидную коляску

13 мая 2017, 14:06       Комментарии

Наборы кроваток и тумбочек были закуплены для детей из Детского кризисного центра в городе Кара-Балте.
Это доброе дело стало возможным благодаря соглашению между Красным Полумесяцем КР и Посольством Саудовской Аравии в Кыргызстане.
На мероприятии 12 мая присутствовали представитель Посольства Саудовской Аравии Али Алахмари, генеральный директор Национального Общество Красного Полумесяца КР (НОКП КР) Рустам Алеев, а также директор Чуйского представительства НОКП КР Лидия Беликова.
Данный кризисный центр является социальным учреждением Красного Полумесяца.
Напомним, НОКП КР в рамках своей деятельности оказывает гуманитарную помощь уязвимым слоям населения: помогает пожилым людям, уязвимым женщинам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также НОКП выполняет вспомогательную роль государству при стихийных бедствиях, при создании медицинских учреждений, в донорстве крови, заботе о лицах с ограниченными возможностями здоровья, сиротах и в других видах гуманитарной деятельности.

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