Букмекеры назвали главного претендента на победу в Евровидении

13 мая 2017, 14:23 Комментарии

Главным победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", по версии букмекеров, по-прежнему остаётся исполнитель от Италии Франческо Габбиани, передает RT.

Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com, составляет 2/1. Это означает, что если поставить на победу итальянца $1, выигрыш составит 2.

Ранее букмекеры рассказали НСН, какие ставки делают россияне на Евровидении.

В субботу, 13 мая, в Киеве состоится финал конкурса.