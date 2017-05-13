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Букмекеры назвали главного претендента на победу в Евровидении

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359770_by...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425737-ru.html

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На "Евровидении-2017" в Киеве стали известны все финалисты

13 мая 2017, 14:23       Комментарии

Главным победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", по версии букмекеров, по-прежнему остаётся исполнитель от Италии Франческо Габбиани, передает RT.
Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com, составляет 2/1. Это означает, что если поставить на победу итальянца $1, выигрыш составит 2.
Ранее букмекеры рассказали НСН, какие ставки делают россияне на Евровидении.
В субботу, 13 мая, в Киеве состоится финал конкурса.

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