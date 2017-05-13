В Бишкеке во всех районах заработали оперативные штабы по переходу на ЦТВ

13 мая 2017, 14:41 Комментарии

В столичном муниципалитете состоялось совещание по вопросу перехода на цифровое телевидение. Об этом сообщает мэрия г. Бишкек.

В связи с отключением с 15 мая 2017 года аналогового телерадиовещания в КР руководителям районных служб и начальникам МТУ поручено о проведении разъяснительных работ среди населения.

Для расширения доступа населения Кыргызстана к информации по переходу на ЦТВ, функционирует официальный сайт www.sanarip.kg и телефон горячей линии 1212 на базе колл – центра АО "Кыргызтелеком".

Жители столицы за дополнительной информацией могут обратиться по следующим номерам телефонов горячих линий:

- Оперативный штаб Ленинского района по организации решений вопросов по переходу на цифровое телерадиовещание (ЦТВ) – 65-68-79, 65-69-10, 65-68-94.

Ответственные: Джунусова Айзада Самудиновна - 0770-00-77-35, 65-68-79. Исаева Бермет Каримовна - 0777-11-06-29, 65-69-10.

- Оперативный штаб Октябрьского района – 57-63-80, 51-02-07, 57-89-00, 51-22-40, 51-02-01, 51-45-20.

Ответственные: Давлетбакова Венера Алиевна - 57-66-50, 0701-83-38-55. Алжанбаева Гульжан Жумакадыровна- 57-74-30, 0701-52-25-94. Бейшенова Замиркуль Омокеевна- 51-02-01, 0555-02-89-55.

- Оперативный штаб Свердловского района – 53-15-83.

Ответственные: Джунушева Джамиля Кадырбековна - 53-15-83. Ответственные от МТУ: 68-79-93, 68-98-42, 0550-25-09-39 (МТУ № 17), 43-58-97, 0772-56-26-47 (МТУ № 18), 63-32-91, 63-33-57, 0555-35-97-30 (МТУ № 19), 39-06-91, 39-02-14, 0778-04-25-21 (МТУ № 20), 48-42-67, 48-42-70, 0553-60-10-03 (МТУ № 21).

- Оперативный штаб Первомайского района – 67-05-12, 67-05-30 (Районное управление социального развития).

Ответственные: Кочкоров Арген - 62-11-56, 0550-54-03-54. Ответственные от МТУ: 54-70-06 (МТУ 12), 46-06-43 (МТУ 13), 32-82-67 (МТУ 14), 35-42-21 (МТУ 15), 35-45-53, 67-95-38, 89-14-30 (МТУ 16).

- Управление культуры мэрии г. Бишкек – Ответственный: Токтогул уулу Тургун – 59-48-89, 0771-19-23-50.

- Управление социального развития мэрии г. Бишкек – 66-46-09. Ответственный: Токтосунов Арлен Сааданович - 0700 -23-66-47.

- Служба оперативного реагирования 185 мэрии г. Бишкек – 61-37-29, 62-58-30

- ОАО "РПО РМТР" (республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания) - по техническим вопросам по подключению.

Ответственный: Улук Касмамбетов: 60-18-70

Для справки: Цифровое эфирное телевидение (Цифра) – это технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи цифрового кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Цифровое кодирование в отличие от аналогового обеспечивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как картинка и звук цифрового сигнала не подвержены влиянию внешних факторов (помех).