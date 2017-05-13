Сапар Исаков: "Мы хотим построить в Кыргызстане "умные города"

13 мая 2017, 14:39 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня провел встречу с директором Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии Висенте Гуайартом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В беседе с архитектором, работающим в области создания "умных городов" и восстановления городской среды, руководитель аппарата Президента рассказал о проекте цифровой трансформации "Таза коом". "Мы хотим построить в Кыргызстане умные города, сделать их комфортными, уютными и безопасными, сделать общественные городские пространства привлекательными и отвечающими интересам и требованиям людей", - сказал Сапар Исаков.

Глава аппарата Президента отметил заинтересованность в скорейшем внедрении "умных технологий" в полном объеме в сферы, которые являются наиболее важными для граждан: общественный транспорт, парковки, освещение, светофоры, жилищно-коммунальные услуги и тд.

Висенте Гуайарт в свою очередь поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития городов, внедрения и использования технологий информационного моделирования зданий, перехода на альтернативные энергосберегающие технологии в теплоснабжении и освещении и тд.

Далее Сапар Исаков и Висенте Гуайарт прошлись по проспекту Манас, обсудив пути развития городской инфраструктуры.

Справка. Висенте Гуайарт – главный архитектор Барселоны (2011 -2015), глава бюро Guallart Architects и основатель Института передовой архитектуры Каталонии. Является одним из архитекторов, работающих в области создания "умных городов" и восстановления городской среды. Висенте Гуайарт - директор Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии.