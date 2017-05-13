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Массовую атаку компьютерного вируса случайно приостановили, зарегистрировав бессмысленный домен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425734-ru.html

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13 мая 2017, 14:05       Комментарии

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.
Специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTechBlog, обнаружил, что вирус зачем-то обращается к этому домену и решил зарегистрировать его, чтобы следить за активностью программы.
Как выяснилось потом, в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то заражение следует прекратить; если нет, то продолжать. Сразу после регистрации домена, к нему пришли десятки тысяч запросов.
#WannaCry propagation payload contains previously unregistered domain, execution fails now that domain has been sinkholed pic.twitter.com/z2ClEnZAD2
- Darien Huss (@darienhuss) May 12, 2017 Как написал @MalwareTechBlog, когда он регистрировал домен, он не знал, что это приведет к замедлению распространения вируса.
I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.
- MalwareTech (@MalwareTechBlog) May 13, 2017 Чтобы снова начать заражения, злоумышленникам достаточно изменить несколько строчек кода, где упоминается домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.
Вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку. Десятки тысяч заражений зарегистрировали в 99 странах, в том числе в Кыргызстане. В России жертвами стали "Мегафон", МВД и СК. В других странах пострадали телекоммуникационные компании, банки, консалтинговые фирмы. В Великобритании из строя вышли компьютеры системы здравоохранения.
Регистрация вышеупомянутого домена не помогла тем, кто уже был заражен, но дала время другим установить обновление Windows, после которого вирус не работает.

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