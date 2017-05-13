В Сухопутных войсках подвели итоги за полугодие

13 мая 2017, 14:11 Комментарии

В штабе Сухопутных войск состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2017 учебного года. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Итоговое мероприятие за зимний период обучения прошло с участием и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил полковника К.Орозматова, а также командиров соединений и частей, офицеров штаба войск.

Командующий Сухопутными войсками полковник Э.Тердикбаев в докладе оценил состояние боевой и мобилизационной подготовки, службы войск и безопасности военной службы, воинской дисциплины и поставил задачи на летний период обучении.

Первый замначальника Генштаба в своем выступлении перед участниками довел требования руководства Генштаба к войскам. Он отметил о необходимости повышения уровня профессиональной подготовки каждого офицера, повышения уровня боевой и мобилизационной подготовки войск, гарантирующей обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства.