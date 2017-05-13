Архитектор из Каталонии поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне

13 мая 2017, 14:29 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков 13 мая провел встречу с директором Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии Висенте Гуайартом.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата президента, в беседе с архитектором, работающим в области создания "умных городов" и восстановления городской среды, С.Исаков рассказал о проекте цифровой трансформации "Таза коом". "Мы хотим построить в Кыргызстане умные города, сделать их комфортными, уютными и безопасными, сделать общественные городские пространства привлекательными и отвечающими интересам и требованиям людей", - сказал он.

Глава Аппарата президента отметил заинтересованность в скорейшем внедрении "умных технологий" в полном объеме в сферы, которые являются наиболее важными для граждан: общественный транспорт, парковки, освещение, светофоры, жилищно-коммунальные услуги и т.д.

Висенте Гуайарт в свою очередь поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития городов, внедрения и использования технологий информационного моделирования зданий, перехода на альтернативные энергосберегающие технологии в теплоснабжении и освещении и другое.

Далее Сапар Исаков и Висенте Гуайарт прошлись по проспекту Манас, обсудив пути развития городской инфраструктуры.

Висенте Гуайарт - главный архитектор Барселоны (2011 -2015), глава бюро Guallart Architects и основатель Института передовой архитектуры Каталонии. Является одним из архитекторов, работающих в области создания "умных городов" и восстановления городской среды. Висенте Гуайарт - директор Лаборатории городской среды при Институте современной архитектуры Каталонии.