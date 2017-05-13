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Танец живота от Валентины Шевченко — вай, какая девушка!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425731-ru.html

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Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в Бейруте

13 мая 2017, 14:26       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Загруженное в Instagram видео, где кыргызстанский боец UFC Валентина Шевченко исполняет танец живота, набирает просмотры в сервисе.
Видео за неделю посмотрело более 40 тысяч человек.
Beirut. Lebanon. May 2017
Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Май 2 2017 в 9:59 PDT
Шевченко кроме бойцовских навыков, обладает и другими талантами - играет на гитаре, отлично стреляет из пистолета и рисует.
Накануне стала известна официальная дата боя между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес. Чемпионский реванш состоится 8 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 213. Эта встреча станет главным поединком турнира.

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