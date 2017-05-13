Танец живота от Валентины Шевченко — вай, какая девушка!

13 мая 2017, 14:26 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Загруженное в Instagram видео, где кыргызстанский боец UFC Валентина Шевченко исполняет танец живота, набирает просмотры в сервисе.

Видео за неделю посмотрело более 40 тысяч человек.

Beirut. Lebanon. May 2017

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Май 2 2017 в 9:59 PDT

Шевченко кроме бойцовских навыков, обладает и другими талантами - играет на гитаре, отлично стреляет из пистолета и рисует.

Накануне стала известна официальная дата боя между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес. Чемпионский реванш состоится 8 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 213. Эта встреча станет главным поединком турнира.