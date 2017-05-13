Мнение эксперта: правомерные ли действия ЦИК, запрещающие преждевременную агитацию?

13 мая 2017, 14:07 Комментарии

В период подготовки к избирательной кампании многие политические деятели и партии начинают активную общественно-политическую деятельность с широким освещением ее в СМИ. По мнению отдельных членов Центризбиркома, такая деятельность является преждевременной агитацией, которая подлежит запрету. Будут ли в этом случае действия ЦИК правомерными? Об этом с K-News поделилась мнение эксперт, пиар-технолог Гуля Рыскулова.

Конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР" дает следующее определение предвыборной агитации, как "деятельность граждан Кыргызской Республики, кандидатов, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов, политических партий по подготовке и распространению информации в период избирательной кампании, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за тех или иных кандидатов (список кандидатов) либо против них".

В этом определении важно выделить следующие моменты.

Во-первых, закон признает предвыборной агитацией призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против них; выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических партий; описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка кандидатов; 4) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей.

Во-вторых, закон указывает, что предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования.

Таким образом, законом определены следующие основные характеристики предвыборной агитации: предвыборная агитация существует исключительно в рамках избирательной кампании в определенный период при участии зарегистрированных кандидатов.

И так как дата выборов президента до сегодняшнего дня не определена, следовательно, нет даты начала и окончания предвыборной агитации. Более того, политики, в отношении которых ЦИК собирается вынести предостережение, не зарегистрированы как кандидаты.

В-третьих, от предвыборной агитации следует отличать агитацию как таковую, которая согласно Большому юридическому словарю происходит от лат. agitatio приведение в движение; англ. Agitation и представляет собой распространение идей для воздействия на сознание, настроение, общественную активность населения с целью убедить в чем то или склонить к определенным поступкам.

В — четвертых, имея явную политическую направленность, предвыборная агитация, регулируемая законодательством о выборах, не тождественна политической рекламе, проводимой вне избирательной кампании.

Политическая реклама сегодня является важным элементом политической культуры и атрибутом развитой партийно-политической системы государства. Так, политическая реклама функционирует не только в период избирательных кампаний, но и в промежутках между ними. Политическая реклама может быть направлена для вербовки новых членов партии, привлечения сторонников, донесения до общественности идеи или принципов политической партии, для побуждения людей к участию в какой-либо политической акции.

Политическая реклама — это серьезный и заслуживающий особого внимания инструмент воздействия на общественное сознание, главным признаком которой является возмездность оказания услуг по размещению в СМИ. Любая недооценка этого инструмента может привести к серьезным коллизиям на уровне реализации конституционных прав человека.

Однако, несмотря на то, что политическая реклама, возникнув еще в Древней Греции, регулярно появляется в телевизионном эфире и на полосах средств массовой информации, кыргызское законодательство не содержит определения "политической рекламы". Именно этот правовой пробел и стал причиной прецедента в действиях Центризбиркома.

Очевидно, что внесение единого определения политической рекламы, а также некоторых поправок в избирательное законодательство и действующий Закон КР "О рекламе" позволит регулировать ее распространение не только в рамках избирательного процесса, но и в периодах между выборами. Ведь именно посредством политической рекламы в сознании граждан формируются желаемые образы политиков и политических партий и отношение к их политическому курсу.

И в завершение резюмируем вышеизложенное. До объявления даты выборов размещение в СМИ информации (политической рекламы) о деятельности политических лидеров и политических партий не является агитацией, в том числе и преждевременной. Освещение в СМИ деятельности лидеров политических партий (информирование и политическая реклама) до их официальной регистрации в качестве кандидатов в президенты КР не подпадает под регулирование избирательным законодательством. Беспристрастная и лишенная оценок информация о деятельности политических партий и их лидеров в СМИ, как в период избирательной кампании, так и вне ее, действующим избирательным законодательством не запрещена.