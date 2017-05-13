13 мая 2017, 13:50 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсменка из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе.

Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе проходит в эти дни в Нью-Дели, Индия.

А.Тыныбекова выступает в весовой категории до 58 кг. Кыргызстанка стартовала с ¼ финала, где победила спортсменку из Казахстана Гульшахарат Талассову, в полуфинале А.Тыныбекова одолела японку Катсуки Сакагами (Katsuki Sakagami). В финале А.Тыныбекова встретится с хозяйкой турнира Саритой Сарита (Sarita Sarita).

Отметим, что в копилке сборной Кыргызстана есть уже две бронзовые медали, их принесли борцы греко-римского стиля - Нургазы Асангулов (весовая категория до 71 кг) и Самат Шырдаков (до 80 кг).

Всего Кыргызстан на турнире представляют 18 борцов.