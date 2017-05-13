Вскрывал могилы девушек и насиловал трупы — история бишкекского монстра

13 мая 2017, 13:39 Комментарии

Известный публицист полковник милиции в отставке Александр Зеличенко помнит сотни историй из мира криминала. Он много лет служил в уголовном розыске, возглавлял один из отделов внутренних дел города Фрунзе, руководил разыскной "сферой" в Иссык-Кульской области, борьбой с наркобизнесом в Кыргызстане и Центром реформирования МВД.

С Александром Леонидовичем мы встретились для интервью, но беседа получилась настолько интересной и масштабной, что решено было разделить ее на несколько частей - сегодня речь пойдет о самых резонансных преступлениях, совершенных на территории Кыргызстана в разное время.

Начнем с истории о некрофиле из города Фрунзе, который на протяжении 28 лет путешествовал по кладбищам, вскрывал могилы девушек и удовлетворял свою похоть. Далее рассказ ведется от имени самого Александра Зеличенко.

Милиция стояла на ушах Маньяк получает сексуальное наслаждение от самого акта преступления, впадает в нирвану. Это главная опасность - в погоне за страшным кайфом он будет "охотиться" всю жизнь.

Знаменитого фрунзенского некрофила Михаила Лукьянова задержали в 1995 году. Милиция искала его долгих 28 лет. Я как раз устроился в уголовный розыск, когда он был на пике своей "известности". Этот человек орудовал не только на столичном кладбище, но и по всей Чуйской долине, даже в Казахстане и России. Везде милиция стояла на ушах, к делу привлекли бригаду московских суперсыщиков, которые специализировались на некрофилах.

Мы тогда буквально ночевали на кладбищах. Устраивали засады так, чтобы можно было наблюдать за погостами издалека, сидели с приборами ночного видения. Но он не попадался - никогда и нигде.

Мужчина выслеживал похоронные процессии с телами девушек, а когда все уходили с кладбища, под покровом ночи вскрывал могилы и делал свое дело. Насиловал трупы и бросал их там же, возле разрытых могил. Не оставлял практически никаких следов - мы понятия не имели, кого ищем. За "нерасторопность и неоперативность" с плеч летели звезды и погоны. Но однажды все прояснилось...

Кладбищенский житель Его задержали в Кемине. Когда нам сообщили, никто не поверил, что это тот самый некрофил.

Ему было 46 лет. Неказистый, тщедушный, низкорослый... Я беседовал с ним лично. Было очень интересно с профессиональной и человеческой точек зрения, как можно дойти до такого, и он мне все рассказал. Помню, от него самого будто могилой пахло, а говорил он путанно и второпях.

Когда Михаилу было 10 лет, его отец ушел из семьи. Спустя время мать привела отчима, который терроризировал всех домочадцев, избивал их. Однажды мужчина напился и уснул беспробудным сном. Михаил нашел где-то тяжелую каменную плиту и обрушил ее на голову спящего. Перед убийством он выкурил полпачки сигарет - никак не мог решиться...

Его приговорили к десяти годам колонии, но отсидел он восемь - вышел по амнистии.

В середине 1960-х Лукьянов переболел менингитом, после чего у него появилась необъяснимая тяга к бродяжничеству. Не то чтобы мужчине нечего было есть - он имел отличные навыки столяра, сантехника, электрика, но ему нравилось скитаться по кладбищам и свалкам. Подрабатывал - где-то его за это кормили, где-то давали немного денег. Жил в основном на кладбищах, угощался тем, что люди оставляли на могилах, когда приходили поминать родных.

Кстати, выяснилось, что у Лукьянова была жена. Она периодически приходила к нему, приносила одежду и еду...

"Вскрыв могилу, я понял, чего мне не хватало..." Из показаний некрофила:

"Я никогда не отличался мужской силой. Иногда у меня получалось с женщинами, иногда нет. Чаще преследовали неудачи, поэтому женщин я чурался - они смеялись надо мной.

Как-то, когда я ночевал на кладбище, увидел свежую могилу. Прочитал, что в ней похоронена девушка, но уже давно - месяца 3-4 назад. И тут вдруг ощутил такой прилив мужской силы... просто что-то невозможное. Я кинулся к могиле и, как собака, начал рыть землю. Когда добрался до гроба, произошла эякуляция - тогда я понял: это то, чего мне так не хватало.

С тех пор начал кочевать по всему региону. Понимал, что меня будут искать, но продолжал заниматься этим".

Божья кара Однажды ночью Лукьянов пришел на кладбище в Кемине, увидел свежую могилу девушки и начал копать. При себе у него был нехитрый инвентарь - лопата и грабарка. Когда некрофил уже добрался до гроба и открыл его, начался сильный ливень. Он попытался выбраться, но не смог - земля была скользкая, вокруг текла глина. И тут на Михаила рухнуло надгробье. Сам он потом говорил, что это был какой-то знак свыше.

Маньяк потерял сознание прямо в могиле. Утром его нашел кладбищенский сторож и сразу позвонил в милицию.

"Во мне сидит какое-то зло" Во время беседы Лукьянов производил впечатление совершенно адекватного человека. Говорил: "Да, я понимаю, что во мне сидит какое-то зло, но что поделать, если я таким родился?".

Наука относит некрофилов к психически больным людям, однако его признали абсолютно вменяемым. Михаил ничего не скрывал и рассказывал все, что помнил. Следствие длилось очень долго, обвиняемого под конвоем возили в Казахстан и Россию.

На зоне его не простили В истории криминалистики не было ни одного случая, чтобы такие монстры "завязывали" с преступлениями самостоятельно. Их останавливают либо тюрьма, либо болезнь, либо смерть.

Лукьянова судили в Кеминском районе. Следствие уличило его в 46 фактах надругательства над могилами, суд приговорил к 10 годам заключения. В камере он повесился: на зоне свои порядки, и его злодейств никто не простил... В моей памяти Михаил Лукьянов остался не человеком разумным, а каким-то инопланетянином.