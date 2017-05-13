 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Asia+: Таджикистан в лидерах по основным макроэкономическим показателям среди стран СНГAsia+: Таджикистан в лидерах по основным макроэкономическим показателям среди стран СНГМашина сбила ребенка в центре БишкекаМашина сбила ребенка в центре Бишкека

Штормовое предупреждение: В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди, в горах снег

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425726-ru.html

Похожие новости

В социальной сети стартовала акция "Останови смерть на дорогах Кыргызстана"

По Кыргызстану воздух прогреется до 35 градусов — прогноз погоды на 14 мая

Кыргызстан и Палестина уверены, что между странами есть потенциал развития

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение

ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана - 8-13 мая 2017 года

13 мая 2017, 13:37       Комментарии

С 16 по 19 мая по республике ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, 17-18 мая местами осадки сильные, сообщает пресс-влужба МЧС.
На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы.
"Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с. 17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до 18…23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до 13…18°, в горных районах до 0…5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза", – говорится в сообщении.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум