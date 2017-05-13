Штормовое предупреждение: В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди, в горах снег

13 мая 2017, 13:37 Комментарии

С 16 по 19 мая по республике ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, 17-18 мая местами осадки сильные, сообщает пресс-влужба МЧС.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы.

"Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с. 17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до 18…23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до 13…18°, в горных районах до 0…5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза", – говорится в сообщении.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.