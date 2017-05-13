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Хакеры атаковали сеть британских больниц и требуют выкуп

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/hakery...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425725-ru.html

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13 мая 2017, 13:52       Комментарии

Хакеры совершили масштабную атаку на компьютеры Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), пишет "Интерфакс", со ссылкой на "Би-Би-Си".
Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир. На экранах компьютеров, на которые была совершено нападение, появились сообщения с требованием заплатить выкуп за доступ к устройству. Из-за атаки хакеров в некоторых больницах выведены из строя оказались и системы коммуникации.
Из-за атаки некоторые медучреждения предупредили, что будут принимать только экстренных пациентов. В NHS сообщили, что работают над тем, чтобы вернуть доступ к сети.
Позже в NHS объявили, что расследование находится на начальной стадии, мы полагаем, что это хакерская программа Wanna Decryptor.
В сообщении отмечается, что на данный момент нет никаких доказательств того, что данные пациентов попали в открытый доступ.
Ранее в пятницу корпоративная сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica также подверглась хакерской атаке, взломщики потребовали выплатить выкуп биткоинами. С учетом нынешнего курса этой валюты, требуемая хакерами сумма эквивалентна 509 тыс. 487 евро, хакеры требуют выплатить ее до 15 мая.
В случае если сумма не будет выплачена до указанного срока, то атаке подвергнутся новые сервера, к 19 мая взломщики пригрозили вообще удалить все архивы, к которым будут иметь доступ.
Хакерская атака парализовала часть компьютерной сети компании Telefonica. Тех ее сотрудников, кто не пострадал от атаки, предупредили о необходимости выключить компьютеры, в том числе компьютеры внешних работников, подключенных через VPN.

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