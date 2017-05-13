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В социальной сети стартовала акция "Останови смерть на дорогах Кыргызстана"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359765_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425724-ru.html

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В Бишкеке стартовал первый Форум городов Кыргызстана

13 мая 2017, 13:20       Комментарии

В социальной сети Facebook активисты из группы "Граждане, требующие безопасный город" призывают кыргызстанцев принять участие в акции "Останови смерть на дорогах".
По сообщению организаторов, данное мероприятие носит бессрочный характер. Каждый желающий может распечатать постер и постоять с ним на улице в любой части Кыргызстана 15 минут.
"Граждане, в продолжение петиции запускают акцию! Очень хотим, чтобы каждый кыргызстанец, кто есть тут в Фэйсбуке, принял в ней участие – а это уже 400 тыс. граждан!
1. Подпиши петицию, если это еще не сделал: https://goo.gl/GQzjEC
2. Распечатай постер, с ним постой на улице в любой части Кыргызстана 15 минут. Нашу с вами позицию должны увидеть в любой части страны, будь то центр, микрорайон, новостройка или село.
3. Фотографии публикуй в соцсетях с хэштегами #Токтот #Останови #ТребуемKG
4. Прочитай план действий для властей, что граждане и эксперты разработали: https://goo.gl/1SwD6I
И, наконец, обязательно #поделитесь этим постом! Можете на своих страничках в Facebook, Instagram, Twitter самостоятельно публиковать эту фотографию и тексты! Пусть власти увидят, что больше бездействовать нельзя!
Важно: Акция бессрочная. Начнем сегодня, фотографируйтесь, где угодно, когда угодно, объясните людям, что можно изменить ситуацию! Что ДТП – это не "кырсык", а потому что система не работает и мы с вами тут предлагаем решения. Вот еще раз решения: https://goo.gl/1SwD6I
P.S. Отмечайте в комментариях здесь или на ваших постах ваших друзей, чтобы никто не остался неинформированным", - говориться в сообщении.

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