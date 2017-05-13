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Юрист: HRW не нужно строить из себя прокурора вселенского масштаба

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359766_ur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425723-ru.html

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13 мая 2017, 13:22       Комментарии

Human Rights Watch нужно знать свое место и не строить из себя прокурора вселенского масштаба. Об этом сегодня сообщил доктор юридический наук Кайрат Осмоналиев.
По его словам, президент дал поручение Генеральной прокуратуре пересмотреть иск против "Азаттыка". Глава государства, как и все граждане, имеет право предъявлять иск и может его отозвать. Это его личное право. "Но это не означает, что если президент решил не судиться с "Азаттыком", то это в обязательном порядке должно относиться и к "Занозе". Насколько я знаю, "Заноза" "зашла дальше" в своих публикациях. И президент может оставить иск", - сказал К. Осмоналиев.
Юрист подчеркнул, что в последнее время просьбы организации HRW оборачиваются требованиями. Это абсолютно некорректно и недипломатично. Эта международная организация, взявшая на себя функции прокурора вселенского масштаба, которая устанавливает и решает, где соблюдаются, а где нарушаются права человека.
"Это обыкновенное НПО, которое берет на себя слишком много. Этот их шаг – винтики глобальной геополитической игры. Я в недоумении, почему организация ведет себя таким образом и указывает нам, что делать. Это обычное НПО – пусть знает свое место. Да, они могут проводить исследования, мониторинги, могут высказать свое мнение, но это должно быть подобающим образом, а не таким менторским тоном. Здесь наворачиваются мысли, что они учредители информационного агентства "Заноза". Раз они требуют за них что-то, значит есть какая-то аффилированность", - заявил К.Осмоналиев.
Напомним, накануне в отечественных СМИ появилось заявление исследователя HRW по Центральной Азии Миры Риттманн. В сообщении международной организации говорится, что Генпрокурор Кыргызстана должен отозвать иск против правозащитника Чолпон Джакуповой, агентства Zanoza, журналистов Дины Масловой и Нарынбека Идинова и предпринять немедленные шаги по отмене запрета на их выезд из страны.

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