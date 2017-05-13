Trend: Узбекистан и Китай подписали ряд важных документов

13 мая 2017, 13:25 Комментарии

Trend: В Пекине в пятницу состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзияева и председателя КНР Си Цзиньпина с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

Глава Узбекистана по приглашению председателя КНР прибыл накануне с госвизитом в Китай.

На переговорах состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних и многосторонних отношений, в частности дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечалось, что подъем взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень, общность или схожесть при этом позиций двух государств по вопросам регионального и международного характера имеют важное значение.

Президент Узбекистана подчеркнул, что "нынешние переговоры являются логическим продолжением диалога на высшем уровне".

Председатель КНР отметил, что "китайско-узбекские отношения вступают в новый этап, выходят на качественно новый уровень, и это обусловлено началом широкомасштабного сотрудничества в сфере высоких технологий".

По итогам переговоров Шавкат Мирзияев и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию между Узбекистаном и КНР.

Был подписан также ряд межправительственных документов, в том числе соглашения о техническом сотрудничестве, международном автомобильном сообщении, обмен межправительственными нотами о финансировании проектов по повышению качества образования в общеобразовательных школах, оснащению сферы здравоохранения современным медоборудованием, а также меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

Программой визита запланированы также встречи с премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.

Кроме того, предусмотрена встреча главы Узбекистана с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в республике взаимовыгодных проектов с привлечением современных технологий.

По завершении госвизита глава Узбекистана 14-15 мая примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь".

Китай является одним из наиболее крупных инвесторов Узбекистана. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана составляет 7,8 миллиарда долларов.По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота составил 4,2 миллиарда долларов.