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Trend: Узбекистан и Китай подписали ряд важных документов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425722-ru.html

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13 мая 2017, 13:25       Комментарии

Trend: В Пекине в пятницу состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзияева и председателя КНР Си Цзиньпина с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.
Глава Узбекистана по приглашению председателя КНР прибыл накануне с госвизитом в Китай.
На переговорах состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних и многосторонних отношений, в частности дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Отмечалось, что подъем взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень, общность или схожесть при этом позиций двух государств по вопросам регионального и международного характера имеют важное значение.
Президент Узбекистана подчеркнул, что "нынешние переговоры являются логическим продолжением диалога на высшем уровне".
Председатель КНР отметил, что "китайско-узбекские отношения вступают в новый этап, выходят на качественно новый уровень, и это обусловлено началом широкомасштабного сотрудничества в сфере высоких технологий".
По итогам переговоров Шавкат Мирзияев и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию между Узбекистаном и КНР.
Был подписан также ряд межправительственных документов, в том числе соглашения о техническом сотрудничестве, международном автомобильном сообщении, обмен межправительственными нотами о финансировании проектов по повышению качества образования в общеобразовательных школах, оснащению сферы здравоохранения современным медоборудованием, а также меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.
Программой визита запланированы также встречи с премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.
Кроме того, предусмотрена встреча главы Узбекистана с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в республике взаимовыгодных проектов с привлечением современных технологий.
По завершении госвизита глава Узбекистана 14-15 мая примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь".
Китай является одним из наиболее крупных инвесторов Узбекистана. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана составляет 7,8 миллиарда долларов.По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота составил 4,2 миллиарда долларов.

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