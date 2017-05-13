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Asia+: Таджикистан в лидерах по основным макроэкономическим показателям среди стран СНГ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-tadz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425721-ru.html

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13 мая 2017, 13:39       Комментарии

Asia+: Таджикистан занял заметные позиции по основным макроэкономическим показателям в первом квартале этого года среди одиннадцати стран СНГ.
Так, рост номинального ВВП Таджикистана (в постоянных ценах) за этот период составил 6,5%. По этому показателю Таджикистан на пространстве СНГ уступает только соседним Узбекистану и Кыргызстану (по 7,8%).
Примечательно, что четверку лидеров замыкает еще один представитель Центральной Азии – Туркменистан, рост ВВП которого составил 6,2%, сообщает Статкомитет СНГ.
Тем временем, в первом квартале зафиксировано снижение ВВП некоторых стран, таких как Азербайджан (на 0,9%) и Россия (на 0,2%).
Рост производства промышленной продукции (в постоянных ценах) в Таджикистане за первые три месяца нынешнего года составил 19,4%. Более высокий рост достигнут только Кыргызстаном – 35,9%.
Рост промышленного производства в Армении составил 16,2%, в Узбекистане – 6%, а в Азербайджане, опять же, зафиксировано снижение (на 6,8%), также как и в Украине (0,7%).
По уровню же инфляции в потребительском секторе Таджикистан оказался среди трех стран СНГ с наихудшими показателями. Цены и тарифы в Таджикистане в первом квартале повысились на 3,2%.
Госбюджет недобрал 145 млн сомони. И это только начало?
Сравнительно высокий уровень инфляции зафиксирован только в Азербайджане (5,6%) и в Украине (3,9%). Инфляция в Молдове составила 2,8%, в Казахстане - 2,3%, в Кыргызстане – 2,1%, в Беларуси – 1,7%, в Армении – 1,4%, в России – 1%.Такие данные по Узбекистану и Туркменистану отсутствуют.
Правительство Таджикистана планирует удерживать инфляцию по итогам нынешнего года на уровне 7%. На таком же уровне власти страны ожидают реальный рост ВВП.
Согласно же недавним прогнозам Международного валютного фонда, реальный рост ВВП Таджикистана до конца года составит 4,5%. Более оптимистическими являются прогнозы Всемирного банка, который ожидает рост ВВП республики на уровне 5,5%.

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