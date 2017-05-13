Валентина Шевченко встретится с Амандой Нуньес 8 июля

13 мая 2017, 13:21 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Бой между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес состоится 8 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 213. Об этом сообщает MMA Fighting.

Как отмечается, Аманда Нуньес будет защищать свой чемпионский титул в легком весе. Их встреча станет главным поединком турнира UFC 213. Они уже встречались в марте прошлого года в рамках турнира UFC 196, тогда победила А.Нуньес.

Напомним, В.Шевченко в январе победила вторую в рейтинге UFC, Джулиану Пенью (8-3) болевым приемом во втором раунде и продлила победную серию до двух боев.

В июле прошлого года девушка победила бывшую чемпионку, американку Холли Холм (10-3) единогласным решением судей.

Аманда Нуньес завоевала титул в июне прошлого года, победив действующую на тот момент чемпионку UFC в легчайшем весе, Мишу Тейт (18-7) удушающим приемом в первом раунде.

В декабре Нуньес провела первую защиту титула, нокаутировав бывшую чемпионку UFC в этом весе, американку Ронду Раузи (12-2) за 48 секунд. В настоящий момент бразильская спортсменка ведет победную серию из пяти боев.