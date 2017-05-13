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Валентина Шевченко встретится с Амандой Нуньес 8 июля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/valentina...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425720-ru.html

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13 мая 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Бой между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес состоится 8 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 213. Об этом сообщает MMA Fighting.
Как отмечается, Аманда Нуньес будет защищать свой чемпионский титул в легком весе. Их встреча станет главным поединком турнира UFC 213. Они уже встречались в марте прошлого года в рамках турнира UFC 196, тогда победила А.Нуньес.
Напомним, В.Шевченко в январе победила вторую в рейтинге UFC, Джулиану Пенью (8-3) болевым приемом во втором раунде и продлила победную серию до двух боев.
В июле прошлого года девушка победила бывшую чемпионку, американку Холли Холм (10-3) единогласным решением судей.
Аманда Нуньес завоевала титул в июне прошлого года, победив действующую на тот момент чемпионку UFC в легчайшем весе, Мишу Тейт (18-7) удушающим приемом в первом раунде.
В декабре Нуньес провела первую защиту титула, нокаутировав бывшую чемпионку UFC в этом весе, американку Ронду Раузи (12-2) за 48 секунд. В настоящий момент бразильская спортсменка ведет победную серию из пяти боев.

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