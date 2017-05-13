Kazinform: Астанинский процесс дает надежду на успех раунда межсирийских переговоров - ООН

13 мая 2017, 13:30 Комментарии

Kazinform: В начале следующей недели стартует очередной раунд межсирийских переговоров. И хотя многие настроены скептически, и считают, что он мало чем будет отличаться от предыдущих, в ООН думают иначе.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пообещал, что предстоящая встреча будет краткой и деловой. Де Мистура обнадежен результатами недавних переговоров в Астане. Они завершились подписанием соглашения о так называемых "зонах деэскалации". По мнению спецспосланника, планы создания "зон безопасности" дают надежду на передышку мирному населению и могут сыграть очень важную роль в продвижении мирного процесса. Об этом сообщает отдел новостей и СМИ радио ООН.

"Я не могу отрицать существующего скептицизма и недоверия, и они, конечно, имеют под собой основание. Особенно после всех нарушений режима прекращения огня. Но все же процесс пошел, в этот раз все было по-другому. Во-первых - и я это своими глазами видел в Астане - три гаранта поставили свои подписи на бумаге. И это, конечно, намного важнее, чем устные заявления", - отметил Стаффан де Мистура.

На переговорах в Астане в начале мая Россия, Иран и Турция подписали соглашение о создании так называемых "зон деэскалации" в Сирии. Правда, некоторые представители оппозиции встретили соглашение в штыки и покинули зал заседаний. Тем не менее, напоминает Стаффан де Мистура, большинство членов оппозиции остались и присутствовали при подписании документа. А закрепленные на бумаге договоренности между влиятельными государствами, которые поддерживают противоположные стороны конфликта, - это, безусловно, шаг вперед.

"Три страны, которые взяли на себя роль гарантов соглашения, действительно могут - если захотят, если используют свою политическую волю - обеспечить соблюдение договоренностей. Конечно, будут препятствия, они уже есть. Но, по крайней мере, существует надежда на будущее", - продолжил он.

Стаффан де Мистура подчеркивает, что зоны безопасности - это лишь временное решение проблем - тех, что требуют безотлагательных действий, ведь никакого долгосрочного рецепта у международного сообщества пока нет.

Один из журналистов спросил у спецпосланника, не станут ли зоны деэскалации возможностью для противоборствующих сторон собраться с силами и подготовиться к новым военным операциям - например, к наступлению на Идлиб. Стаффан де Мистура в ответ на провокационный вопрос призвал всех быть оптимистами и заявил, что создание зон деэскалации все равно пока лучший из всех существующих вариантов.

"Все, о чем сейчас просят сирийцы, - это прекращение бомбардировок, прекращение минометных обстрелов, прекращение кровопролития. Это все, о чем мечтают сирийцы. Если "зоны безопасности" действительно будут способствовать - как мы все надеемся - хотя бы временной деэскалации и стабилизации обстановки, это будет означать прекращение насилия и убийств. Таким образом, мы выгадаем время, которое позволит нам перейти к следующим этапам мирного процесса. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы договоренности соблюдались. Это позволит нам также выполнить ряд данных нами обещаний - о доставке гуманитарной помощи, оказании медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, и в целом - обеспечении гуманитарного доступа к мирному населению. Все это очень важно", - резюмировал специальный посланник ООН по Сирии.