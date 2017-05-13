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Машина сбила ребенка в центре Бишкека

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425718-ru.html

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13 мая 2017, 13:31       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Машина сбила ребенка в центре Бишкека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.
ДТП произошло сегодня на пересечении улицы Московской и проспекта Манаса примерно в 11.40.
"Ребенок пострадал не сильно. Водитель Honda Accord не стал скрываться с места происшествия", - сказал собеседник.
На месте ДТП работает следственная группа.
В станции "Скорой помощи" сообщили, что ребенок пострадал не сильно, поэтому его не стали госпитализировать.

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