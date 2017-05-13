13 мая 2017, 13:31 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Машина сбила ребенка в центре Бишкека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.

ДТП произошло сегодня на пересечении улицы Московской и проспекта Манаса примерно в 11.40.

"Ребенок пострадал не сильно. Водитель Honda Accord не стал скрываться с места происшествия", - сказал собеседник.

На месте ДТП работает следственная группа.

В станции "Скорой помощи" сообщили, что ребенок пострадал не сильно, поэтому его не стали госпитализировать.