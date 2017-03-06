13 мая 2017, 13:19 Комментарии

Информацию об утерянных паспортах можно проверить онлайн, на портале e.srs.kg, сообщает пресс-служба ГРС.

Ведомство также призывает граждан нашедших утерянные паспорта сдать в ЦОНы или в паспортные столы.

"Сданные гражданами утерянные паспорта в ЦОН или в ОПВРР будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Данная услуга уже запущена на электронном портале e.srs.kg в разделе проверка документов. Таким образом, гражданин может проверять свой утерянный паспорт в онлайн режиме. К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОНы или ОПВРР является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта", – говорится в сообщении.

Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилий.