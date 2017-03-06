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Информацию об утерянных паспортах можно проверить онлайн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/inform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425716-ru.html

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13 мая 2017, 13:19       Комментарии

Информацию об утерянных паспортах можно проверить онлайн, на портале e.srs.kg, сообщает пресс-служба ГРС.
Ведомство также призывает граждан нашедших утерянные паспорта сдать в ЦОНы или в паспортные столы.
"Сданные гражданами утерянные паспорта в ЦОН или в ОПВРР будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Данная услуга уже запущена на электронном портале e.srs.kg в разделе проверка документов. Таким образом, гражданин может проверять свой утерянный паспорт в онлайн режиме. К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОНы или ОПВРР является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта", – говорится в сообщении.
Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилий.

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