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Кыргызстан и Палестина уверены, что между странами есть потенциал развития

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359763_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425715-ru.html

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13 мая 2017, 12:47       Комментарии

Сегодня, 13 мая, состоялась встреча заместителя министра экономики КР Алмаза Сазбакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в КР (с резиденцией в г. Ташкент) Мохаммадом Абдулла Таршахани. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.
В ходе встречи стороны отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами имеет потенциал для развития.
Чиновник и дипломат обсудили состояние национальных экономик и открывающихся перспектив, отвечающим интересам двух стран, а также возможные точки соприкосновения двух стран в торгово-экономической сфере.
В целях поступательного развития двустороннего сотрудничества, стороны выразили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы.
Заместитель министра информировал об участии Кыргызстана в ЕАЭС, о перспективах в увеличении объема торговли и прямых иностранных инвестиций.
По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие и активизацию кыргызско-палестинских взаимоотношений.

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