Кыргызстан и Палестина уверены, что между странами есть потенциал развития

13 мая 2017, 12:47 Комментарии

Сегодня, 13 мая, состоялась встреча заместителя министра экономики КР Алмаза Сазбакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в КР (с резиденцией в г. Ташкент) Мохаммадом Абдулла Таршахани. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.

В ходе встречи стороны отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами имеет потенциал для развития.

Чиновник и дипломат обсудили состояние национальных экономик и открывающихся перспектив, отвечающим интересам двух стран, а также возможные точки соприкосновения двух стран в торгово-экономической сфере.

В целях поступательного развития двустороннего сотрудничества, стороны выразили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы.

Заместитель министра информировал об участии Кыргызстана в ЕАЭС, о перспективах в увеличении объема торговли и прямых иностранных инвестиций.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие и активизацию кыргызско-палестинских взаимоотношений.