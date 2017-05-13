ОАО "МАМ" выделило 200 тыс.сомов пострадавшим от оползня в селе Аюу Узгенского района помощь

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" оказало помощь пострадавшим от оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
Правление ОАО "МАМ" приняло решение оказать спонсорскую помощь семьям, пострадавшим от оползня, в сумме 200 тысяч сомов.
29 апреля 2017 года в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошёл оползень объёмом 200 тыс. кубометров. Оползень накрыл 11 жилых домов.
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