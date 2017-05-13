ОАО "МАМ" выделило 200 тыс.сомов пострадавшим от оползня в селе Аюу Узгенского района помощь

13 мая 2017, 12:45 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" оказало помощь пострадавшим от оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Правление ОАО "МАМ" приняло решение оказать спонсорскую помощь семьям, пострадавшим от оползня, в сумме 200 тысяч сомов.

29 апреля 2017 года в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошёл оползень объёмом 200 тыс. кубометров. Оползень накрыл 11 жилых домов.