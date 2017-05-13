13 мая 2017, 12:45 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в период со дня 16 по 19 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, 17-18 мая местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до 18…23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до 13…18°, в горных районах до 0…5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С целью недопущения гибели людей, обеспечение безопасности граждан и снижения материального ущерба, Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики было издана телефонограмма от 12 мая 2017 года которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики, областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы СМС оповещения до населения.