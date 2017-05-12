ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана - 8-13 мая 2017 года

13 мая 2017, 12:45 Комментарии

Прошедшая неделя выделилась тем, что Китай официально сообщил о росте экспорта в страны Центральной Азии и в Кыргызстан, в частности, текстильных изделий и одежды из Синьзян-Уйгурского автономного района. По данным правительства Автономного района, рост экспорта составил 20%. Учитывая, что Китай еще раньше стал главным финансовым спонсором Кыргызстана, такой существенный рост экспорта готовых изделий в республику может определенным образом сказаться на развитии местных производителей. Из-за того, что швейная отрасль Кыргызстана в основном работает на экспорт, то есть сшитая в Кыргызстане готовая одежда вывозится в страны ЕАЭС и далее, поступающий в республику китайский экспорт не может не сказываться на кыргызских швейниках. Однако, поступающие из Китая текстильные изделия и готовая одежда уступают отечественным по качеству и цене, и потому основными их покупателями являются малодоходные семьи, которых в республике еще не мало.

По данным китайских источников экспорт текстильных изделий и одежды из Синьцзяна составил 10,24 млрд юаней, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И по утверждению городской таможни Урумчи, основными рынками сбыта такой продукции являются Кыргызстан и Казахстан. При этом известно, что система подсчета таможенных сборов между Китаем и Кыргызстаном разнится почти в 4 раза. В таком случае, из 10,24 млрд юаней экспорта, которые округленно равны 1,5 млрд долларов, как минимум половина оседает в Кыргызстане, поскольку по сообщению тех же китайских источников, товары поступают в основном через сухопутные КПП "Торугарт" и "Иркештам", которые расположены на китайско-кыргызской границе. Поэтому доставка на кыргызские рынки этих товаров значительно упрощена, что иргает на руку как самим бизнесменам, так и местным покупателям.

Между тем, экономический потенциал Синьзяна растет стремительными темпами. Только в первом квартале капиталовложения в основные фонды в отрасли текстильных изделий и одежды в Синьцзяне составили 3,74 млрд юаней с приростом почти на 40% . А всего в 2017 году инвестиции в основные фонды в этой отрасли в автономном районе должны превысить 72 млрд юаней. Все эти данные обязательно должны быть учтены кыргызскими производителями и соответствующими государственными органами, чтобы быть готовым к более значительному экспортному наплыву из Китая в ближайшее время, поскольку рост экспорта почти на четверть в 2016 году указывает на тенденцию.

Другим важным событием недели стала презентация в Бишкеке новых автобусов большой вместимости. Впервые частная компания Кыргызстана практическим шагом показала пример конкретной инвестиции, собственными средствами поставив 12 новых автобусов с целью решения проблем общественного транспорта в столице.

Автобусы поставлены в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанном в декабре 2016 года между муниципалитетом мэрии Бишкека и ОсОО "Шыдыр Жол KG". Эта компания планирует поставить в Бишкек до 100 новых автобусов.

Автобусы марки Hengtong рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. Они также оснащены удобствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и камерами видеонаблюдения.

Первая партия автобусов из 12 автобусов вышла обслуживать пассажиров по маршруту №35 - Западный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Восточный автовокзал, а оплата за проезд составит 8 сомов.

Следует отметить планомерную работу мэрии Бишкека, которая весьма серьезно отнеслась к частной инициативе и оказала содействие в реализации планов.

Кыргызстан продолжил на этой неделе свою активность по привлечению потенциальных инвесторов в республику. Посольство КР в Южной Корее приняло участие в Инвестиционном семинаре, посвященный Кыргызстану. Южнокорейским компаниям были наглядно продменстрированы инвестиционные возможности Кыргызстана.

Мероприятие состоялось при содействии Корейской продовольственной ассоциации совместно с компанией Vision K с участием более 30-ти корейских инвесторов и компаний.

Советник Посольстива Атай Наматбаев ознакомил участников семинара с текущей экономической ситуацией и путях-направлениях инвестиции в Кыргызстан. Он рассказал о преимуществах страны в рамках площадки ЕАЭС и преференциях экспорта кыргызской продукции в страны Евросоюза в рамках статуса ВСП+.

Принимавшие участие в семинаре корейские предприниматели проявили интерес и договорились о возможности организации ознакомительной поездки в Кыргызстан в ближайшее время.

На этой неделе проявило себя представительство МВФ в Кыргызстане. По утверждению заместителя директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кяхконена, несмотря на то, что внешние условия в странах Кавказа и Центральной Азии несколько улучшились, перспективы роста остаются по историческим меркам ограниченными. В странах региона по-прежнему преобладают риски замедления роста. По его словам, для раскрытия потенциала экономического роста и преодоления последствий прошлых шоков необходим комплексный пакет реформ.

"Прочный финансовый сектор крайне важен для столь необходимых экономических преобразований. Однако снижение экономической активности и ослабление валют относительно доллара США с 2014 года создали дополнительный стресс для многих излишне обремененных и в значительной степени долларизированных финансовых секторов, в результате чего они являются слишком слабыми и не могут поддерживать активный подъем. Без скорейшего восстановления финансового сектора бюджет подвергнется еще большему давлению, а экономические преобразования будут торпедированы", утверждает Ю.Кяхконен.

Он также считает, что обострение проблем в финансовом секторе проявляется в странах региона по многим направлениям. "С середины 2014 года падение цен на биржевые товары и снижение активности в основных странах-партнерах по торговле затруднили обслуживание долга для заемщиков. Это особенно справедливо для займов в иностранной валюте, в случае которых ослабление национальной валюты также привело к увеличению расходов на обслуживание долга. Соответственно, выросли просроченные кредиты, снизились резервы, созданные банками на трудные времена. Это дополнительно уменьшило их капитал, при этом многие банки уже имеют недостаточную по международным стандартам капитализацию. Кроме того, ограниченная независимость органов надзора в некоторых ситуациях препятствует процессу решения укоренившихся проблем, в том числе проблемы необоснованной практики кредитования. Эти факторы уязвимости сдерживают рост кредита и подрывают доверие к банкам", - добавил он.

На этой неделе стало известно, что объем товарооборота между Кыргызстаном и Ираном составляет 14,8 млн. долларов США и имеет огромный потенциал к росту.

Об этом было сказано кыргызской стороной во время круглого стола в Бишкеке с иранскими бизнесменами с целью улучшения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В его работе приняли участие Посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбехани, бизнесмены с обеих сторон и представители госструктур республики. Состоялось обсуждение различных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса в КР. Кыргызская сторона предлагает создать Иранский торговый дом в Кыргызстане.

Импульс развитию торгово-экономический отношений между двумя странами придали официальный визит Президента Ирана Хасана Рухани в конце прошлого года, а также официальный визит министра иностранных дел Ирана Зарифа Мохаммада Джавада в Кыргызстан весной этого года вместе с представителями 10 компаний, а также более 30 предпринимателями из Ирана. Первые результаты таких контактов обнадеживают, поскольку за короткий промежуток времени в Иран из Кыргызстана было экспортировано 120 тонн замороженного мяса.

Международные финансовые организации также не остались в стороне на этой неделе. Европейский Банк Реконструкции и Развития объявил о выделении 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов Кыргызстана. Соглашение об этом было подписано в начале мая на Кипре между Правительством Кыргызстана и ЕБРР, предусматривающую реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотведения для 4 городов страны - Майлуу-Суу, Узген, Токтогул и Балыкчи.

Финансирование позволит этим городам произвести необходимый ремонт и реабилитацию систем водоснабжения, установить современные водомерные счетчики и обновить оборудование, необходимое для работы системы.

В целом, за последний год сотрудничество Кыргызстана с ЕБРР значительно активизировалось. По итогам 2016 года активный портфель Банка составляет 25 проектов на 48 млн. долларов США, в 2015 году портфель составлял 18 проектов на сумму в 35 млн. долларов США.

ИАЦ "Кабар"

12 мая 2017 года