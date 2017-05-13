М.Тургунбаев избран Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз"

13 мая 2017, 12:49 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. На заседании Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз", которое состоялось 11 мая 2017 года единогласным решением Совета директоров Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" был избран Тургунбаев Мелис Жусупжанович, сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызнефтегаз".

Также решением Совета директоров пре­кращены функции временно исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО "Кыргызнефтегаз" Орокова Азизбека Бакыевича и большинством голосов Совета директоров Бостонов Рашит Абдумаликович был избран новым Председателем Правления ОАО "Кыргызнефтегаз".

В пресс-службе ведомтсва напомнили, что что 28 апреля 2017 года в г. Кочкор­-Ата, Ноокенского района, Жалал-Абадской области в Доме культуры "Нефтянник" состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кыргызнеф­тегаз", на котором акционерами было досрочно прекращено полномочия действующих Совета директоров и избран новый состав Совета директоров, в следующем составе:

1. Тургунбаев Мелис Жусупжанович - пред­седатель Совета дире­кторов;

2. Абдыразаков Эрки­нбек Талипович - член Совета директоров;

3. Орозматов Адилет Маматович - член Со­вета директоров;

4. Ороков Азизбек Бакыевич - член Совета директоров;

5. Эгембердиев Мирр­ус Тагайбекович - чл­ен Совета директоров.