М.Тургунбаев избран Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз"

13 мая 2017, 12:49 Комментарии
Бишкек, 13 мая /Кабар/. На заседании Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз", которое состоялось 11 мая 2017 года единогласным решением Совета директоров Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" был избран Тургунбаев Мелис Жусупжанович, сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызнефтегаз".
Также решением Совета директоров прекращены функции временно исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО "Кыргызнефтегаз" Орокова Азизбека Бакыевича и большинством голосов Совета директоров Бостонов Рашит Абдумаликович был избран новым Председателем Правления ОАО "Кыргызнефтегаз".
В пресс-службе ведомтсва напомнили, что что 28 апреля 2017 года в г. Кочкор-Ата, Ноокенского района, Жалал-Абадской области в Доме культуры "Нефтянник" состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кыргызнефтегаз", на котором акционерами было досрочно прекращено полномочия действующих Совета директоров и избран новый состав Совета директоров, в следующем составе:
1. Тургунбаев Мелис Жусупжанович - председатель Совета директоров;
2. Абдыразаков Эркинбек Талипович - член Совета директоров;
3. Орозматов Адилет Маматович - член Совета директоров;
4. Ороков Азизбек Бакыевич - член Совета директоров;
5. Эгембердиев Миррус Тагайбекович - член Совета директоров.