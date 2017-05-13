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М.Тургунбаев избран Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз"

Источник:
http://kabar.kg/news/m.turgunb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425710-ru.html

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В столице совершен автонаезд на школьников

13 мая 2017, 12:49       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. На заседании Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз", которое состоялось 11 мая 2017 года единогласным решением Совета директоров Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" был избран Тургунбаев Мелис Жусупжанович, сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызнефтегаз".
Также решением Совета директоров пре­кращены функции временно исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО "Кыргызнефтегаз" Орокова Азизбека Бакыевича и большинством голосов Совета директоров Бостонов Рашит Абдумаликович был избран новым Председателем Правления ОАО "Кыргызнефтегаз".
В пресс-службе ведомтсва напомнили, что что 28 апреля 2017 года в г. Кочкор­-Ата, Ноокенского района, Жалал-Абадской области в Доме культуры "Нефтянник" состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кыргызнеф­тегаз", на котором акционерами было досрочно прекращено полномочия действующих Совета директоров и избран новый состав Совета директоров, в следующем составе:
1. Тургунбаев Мелис Жусупжанович - пред­седатель Совета дире­кторов;
2. Абдыразаков Эрки­нбек Талипович - член Совета директоров;
3. Орозматов Адилет Маматович - член Со­вета директоров;
4. Ороков Азизбек Бакыевич - член Совета директоров;
5. Эгембердиев Мирр­ус Тагайбекович - чл­ен Совета директоров.

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