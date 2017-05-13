 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Женьминь Жибао": Банковская отрасль Китая содействует финансированию "Пояса и пути""Женьминь Жибао": Банковская отрасль Китая содействует финансированию "Пояса и пути"М.Тургунбаев избран Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз"М.Тургунбаев избран Председателем Совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз"

В доме-музее Фрунзе 18 мая пройдет акция "Ночь в музее"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dome-mu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425709-ru.html

Похожие новости

"Новый Шелковый путь": что проект даст Кыргызстану и другим странам ЦА

Депутат Е.Строкова потребовала "нормального отношения" к себе во фракции СДПК

В Кыргызстане пройдет XV Международный саммит диабетических ассоциаций

В Бишкеке пройдет форум "Алтайская цивилизация и родственные народы"

В Бишкеке пройдет международный Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи"

13 мая 2017, 12:52       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Кыргызском Государственном мемориальном Доме-музее М.В.Фрунзе пройдет праздничное мероприятия посвященное Международному дню музеев мира "Ночь в музее", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
Двери музея открыты для жителей и гостей города до полуночи.
Государственный Дом-музей М.В.Фрунзе 18 мая 2017 года с 16:00 до 24:00 в предверии праздника проведет акцию "Ночь в музее".
С 1978 года 18 мая все музеи мира празднуют Международный день музеев. В этот день музеи мира открывают свои двери для всех желающих, совершенно бесплатно посетители смогут пройти по залам музеев и ознакомиться с экспозициями.
Цель акции – формирование у посетителей представления о музее не только, как о историко-культурном, научном, образовательном центре, но и привлекательном и популярном месте досуга для всех категорий населения.
В этот вечер музей предлагает гостям экскурсии, а так же яркую концертную программу, в ней примут участие детские музыкальные школы №4-8 и творческий культурный центр "Гармония".
Состоится показ видеоролика "Музеи мира и Кыргызстана", а также будут представлены выставки:
-картины молодой художницы Орозовой Карины,
-ремесленные изделия (выполненные в ручную)
- культурное наследие народов центральной Азии
Кроме того для посетителей предусмотрены награды, сувениры, открытки, книги, буклеты и проспекты с видами музеев мира.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум