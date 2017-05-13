В доме-музее Фрунзе 18 мая пройдет акция "Ночь в музее"

13 мая 2017, 12:52 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В Кыргызском Государственном мемориальном Доме-музее М.В.Фрунзе пройдет праздничное мероприятия посвященное Международному дню музеев мира "Ночь в музее", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Двери музея открыты для жителей и гостей города до полуночи.

Государственный Дом-музей М.В.Фрунзе 18 мая 2017 года с 16:00 до 24:00 в предверии праздника проведет акцию "Ночь в музее".

С 1978 года 18 мая все музеи мира празднуют Международный день музеев. В этот день музеи мира открывают свои двери для всех желающих, совершенно бесплатно посетители смогут пройти по залам музеев и ознакомиться с экспозициями.

Цель акции – формирование у посетителей представления о музее не только, как о историко-культурном, научном, образовательном центре, но и привлекательном и популярном месте досуга для всех категорий населения.

В этот вечер музей предлагает гостям экскурсии, а так же яркую концертную программу, в ней примут участие детские музыкальные школы №4-8 и творческий культурный центр "Гармония".

Состоится показ видеоролика "Музеи мира и Кыргызстана", а также будут представлены выставки:

-картины молодой художницы Орозовой Карины,

-ремесленные изделия (выполненные в ручную)

- культурное наследие народов центральной Азии

Кроме того для посетителей предусмотрены награды, сувениры, открытки, книги, буклеты и проспекты с видами музеев мира.