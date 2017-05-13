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"Женьминь Жибао": Банковская отрасль Китая содействует финансированию "Пояса и пути"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhen-min-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425708-ru.html

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13 мая 2017, 12:53       Комментарии

"Жэньминь Жибао": 11 мая, на пресс-конференции пресс-канцелярии Госсовета КНР было объявлено: С момента выдвижения инициативы "Пояса и пути", банковская отрасль Китая активно содействовала финансированию этой инициативы, совершенствуя трансграничное финансовое обслуживание. На конец 2016 года, девять китайских банков учредили 62 отделения первого уровня в 26 странах, расположенных вдоль маршрута "Пояса и пути". Ассоциация банков Китая также активно готовится к созданию представительства в Лондоне, а также к формированию AFCA (Asia Financial Cooperation Association).
Вместе с "выходом вовне" финансируемых Китаем учреждений, банковские структуры стран и регионов, расположенных вдоль "Пояса и пути", также постоянно внедряются на китайский рынок. К концу 2016 года, среди стран вдоль "Пояса и пути" 54 коммерческих банка из 20 стран открыли шесть дочерних банков в Китае, одну финансовую компанию, 20 филиалов и 40 представительств. Китайские банки предпринимают ряд мер кредитной политики, при помощи разнообразных финансовых инструментов разумно руководят кредитованием, повышают возможности трансграничного финансирования, предоставляют "выходящим вовне" компаниям поддержку в клиринговых услугах и расчетах в трансграничных операциях, обеспечивают консультации, долевое финансирование и другие банковские и инвестиционные услуги. Вместе с тем, при помощи инвестиционных переговоров, будут привлекаться малые и средние предприятия из стран вдоль "Пояса и пути", тем самым компаниям будет оказана помощь в нахождении своей рыночной ниши.
По неполным статистическим данным, созданная научно-исследовательскими институтами и вузами Китая исследовательская платформа "Пояса и пути" уже насчитывает 300 учреждений. Лишь за 2016 год Китай отправил 1036 учащихся на обучение 42 иностранным языкам за границу, восполнив пробелы в изучении девяти языков; в то же время 170 тыс человек изучают китайский язык в Китае, около 460 тыс человек из стран вдоль "Пояса и пути" обучаются в Институтах Конфуция. На конец 2016 года в более чем 60 странах вдоль "Пояса и пути" были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве и обменах в сфере культуры.
Корр. "Жэньминь Жибао" Оуян Цзе, У Чуци

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