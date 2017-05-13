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Деткам Карабалтинского детского дома оказали помощь

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/detkam-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425707-ru.html

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Красный полумесяц КР оказал помощь семьям, потерявших родных и кров в результате схода оползня

13 мая 2017, 12:56       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Для детей из Детского Кризисного Центра в г.Кара-Балтабыли закуплены наборы кроваток и тумбочек. Это доброе дело стало возможным благодаря Соглашению между Красным Полумесяцем Кыргызстана и посольством Саудовской Аравии в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Национального Общество Красного Полумесяца КР.
В данном Центре живут дети, которых оставили родители, а также те детки, которые не имеют родственников.
На мероприятии 12 мая 2017 года присутствовали представитель посольства Саудовской Аравии Али Алахмари, генеральный директор Национального Общество Красного Полумесяца КР (НОКП КР) – Рустам Алеев, а также Директор Чуйского Представительства НОКП КР – Беликова Лидия Егоровна.
Данный Кризисный Центр является социальным учреждением Красного Полумесяца Кыргызстана. На протяжении многих лет мы помогаем уязвимым детям обрести дом, родительскую заботу и внимание. Наши волонтеры, а также сотрудники Центра бережно ухаживают за каждым ребенком, которые в силу обстоятельств были лишены простых человеческих потребностей.
Г-н Али Ахмари ознакомился с деятельностью Красного Полумесяца Кыргызстана, вручил детям подарки, а также увидел Дом для пожилых – также являющийся социальным объектом НОКП КР. Представитель посла познакомился с каждым ребенком, а их в Кризисном Центре 25 детишек.
Дети были очень рады новым дополнительным кроваткам, поблагодарили и вместе со всеми устроили чаепитие для гостей.
Напомним, что Красный Полумесяц Кыргызстана в рамках своей деятельности оказывает гуманитарную помощь уязвимым слоям населения: помогает пожилым людям, уязвимым женщинам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также НОКП выполняет вспомогательную роль государству при стихийных бедствиях, при создании медицинских учреждений, в донорстве крови, заботе о лицах с ограниченными возможностями здоровья, сиротах, и в других видах гуманитарной деятельности.

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