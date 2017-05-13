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СЭИ выявила очередного нарушителя санитарных норм

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sei-vyiav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425706-ru.html

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13 мая 2017, 13:00       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Столичная санитарно-экологическая инспекция ежедневно проводит проверку городской территории и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек.
При инспекции сотрудники СЭИ установили что, на прилегающей территории частного дома, расположенного по улице Гагарина №74а складируются строительные отходы в неустановленном месте.
Уполномоченным инспектором мэрии города Бишкек проведена разъяснительная работа о недопущении складирования строительных отходов, а также ТБО (мусора) в неустановленных местах. На данный момент нарушение устранено.
Столичная мэрия призывает горожан, гостей столицы, хозяйствующие объекты, торговые точки и другие ведомства не нарушать установленные санитарные номы и правила, не выбрасывать мусор в неположенных местах и относиться с уважением к труду сотрудников городских служб, которые ежедневно выходят на улицы нашего любимого Бишкека, чтобы навести чистоту.
Сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов". Влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.
Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.

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