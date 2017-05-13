Жогорку Кенеш приобретет оборудование для зала заседаний на 12 млн сомов и заплатит 4 млн сомов за трансляцию своих заседаний на "Пирамиде"

13 мая 2017, 12:39 Комментарии

Жогорку Кенеш заплатит 4 млн сомов за трансляцию своих заседаний на телеканале "Пирамида". Как сообщается в постановлении, принятом парламентом 3 мая, Аппарат и Управление делами ЖК должны предусмотреть средства для финансирования телевещаний заседаний Жогорку Кенеша в прямом эфире ежегодно в сумме 4 млн сомов и на приобретение оборудования нового поколения для оснащения зала заседаний в сумме 12 млн сомов в 2017 году, а также заключить договор с ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" о предоставлении эфирного времени для освещения деятельности Жогорку Кенеша в прямом эфире.