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Жогорку Кенеш приобретет оборудование для зала заседаний на 12 млн сомов и заплатит 4 млн сомов за трансляцию своих заседаний на "Пирамиде"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425705-ru.html

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Заседание правительства, где обсуждается вопрос чрезвычайных ситуаций

13 мая 2017, 12:39       Комментарии

Жогорку Кенеш заплатит 4 млн сомов за трансляцию своих заседаний на телеканале "Пирамида". Как сообщается в постановлении, принятом парламентом 3 мая, Аппарат и Управление делами ЖК должны предусмотреть средства для финансирования телевещаний заседаний Жогорку Кенеша в прямом эфире ежегодно в сумме 4 млн сомов и на приобретение оборудования нового поколения для оснащения зала заседаний в сумме 12 млн сомов в 2017 году, а также заключить договор с ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" о предоставлении эфирного времени для освещения деятельности Жогорку Кенеша в прямом эфире.

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