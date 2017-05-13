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ГРС призывает граждан, нашедших утерянные паспорта, сдавать в ЦОН, чтобы их могли найти владельцы в электронной базе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425704-ru.html

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13 мая 2017, 12:44       Комментарии

Государственная регистрационная служба призывает граждан, нашедших утерянные паспорта, сдать в Центры обслуживания населения (ЦОН) или в ближайшие отделы паспортно-визовых регистрационных работ (ОПВРР).
Как сообщили 13 мая в пресс-службе ГРС, сданные гражданами утерянные паспорта в ЦОН или в ОПВРР будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Данная услуга уже запущена на электронном портале e.srs.kg в разделе проверка документов.
Таким образом, гражданин может проверять свой утерянный паспорт в онлайн режиме. К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОНы или ОПВРР является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта.
Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилий.

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