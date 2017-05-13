По Кыргызстану воздух прогреется до 35 градусов — прогноз погоды на 14 мая

13 мая 2017, 13:00 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Баткенская область
ночью: +16...+21
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +16...+21
днем: +31...+36
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +32...+34.