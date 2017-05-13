По Кыргызстану воздух прогреется до 35 градусов — прогноз погоды на 14 мая

13 мая 2017, 13:00 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +14...+19

днем: +30...+35

Баткенская область

ночью: +16...+21

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +16...+21

днем: +31...+36

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +23...+28

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +32...+34.