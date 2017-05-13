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В г. Сулюкта на одной из улиц провалилась земля. МЧС контролирует ситуациюВ г. Сулюкта на одной из улиц провалилась земля. МЧС контролирует ситуацию"Trend": В Туркменистане произведены кадровые перестановки в правительстве"Trend": В Туркменистане произведены кадровые перестановки в правительстве

На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий в Узгене и Чон-Алае поступило почти 2 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-spe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425702-ru.html

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13 мая 2017, 12:33       Комментарии

По состоянию на 11:00 13 мая, на счет МЧС КР для пострадавших Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 1 млн 006 тыс. 853 сомов. Для пострадавших от оползня в селе Аюу поступило 848 тыс. 739 сомов.
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.

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