На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий в Узгене и Чон-Алае поступило почти 2 млн сомов

13 мая 2017, 12:33 Комментарии
По состоянию на 11:00 13 мая, на счет МЧС КР для пострадавших Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 1 млн 006 тыс. 853 сомов. Для пострадавших от оползня в селе Аюу поступило 848 тыс. 739 сомов.
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.