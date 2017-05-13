На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий в Узгене и Чон-Алае поступило почти 2 млн сомов

13 мая 2017, 12:33 Комментарии

По состоянию на 11:00 13 мая, на счет МЧС КР для пострадавших Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 1 млн 006 тыс. 853 сомов. Для пострадавших от оползня в селе Аюу поступило 848 тыс. 739 сомов.

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.