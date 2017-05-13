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В Авлетиме находится оперативная группа МЧС КР, подтопление жилых домов не зафиксированоВ Авлетиме находится оперативная группа МЧС КР, подтопление жилых домов не зафиксировано

Пользователи соцсетей запустили акцию "Останови смерть на дорогах"!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/polzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425701-ru.html

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Ути, какой серьезный! Соцсети умиляются новым фото внука Атамбаева

13 мая 2017, 12:48       Комментарии

Участники группы "Граждане, требующие безопасный город" на "Фейсбуке" запустили бессрочную акцию "Останови смерть на дорогах!"
"Вчера сбили еще двух школьников! Позавчера насмерть сбили старшеклассника. До этого сбили мальчика-велосипедиста! Каждый день смерти на дорогах! С тех пор как запустили петицию, прошло уже 19 дней, но власти медлят с действиями! Граждане, в продолжение петиции, запускают акцию! Очень хотим, чтобы каждый кыргызстанец, кто есть тут в фэйсбуке, принял в ней участие – а это уже 400,000 граждан!
<li>Подпиши петицию, если это еще не сделал: https://goo.gl/GQzjEC</li> <li>Распечатай постер, с ним постой на улице в любой части Кыргызстана 15 минут. Нашу с вами позицию должны увидеть в любой части страны, будь это центр, микрорайон, новостройка или село.</li> <li>Фотографии публикуй в соцсетях с хештегами #Токтот #Останови #ТребуемKG</li> <li>Прочитай план действий для властей, что граждане и эксперты разработали: https://goo.gl/1SwD6I</li> Пусть власти увидят, что больше бездействовать нельзя!
Важно: Акция бессрочная. Начнем сегодня, фотографируйтесь где угодно, когда угодно, объясните людям, что можно изменить ситуацию!" – пишут фейсбукчане.

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