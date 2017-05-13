Пользователи соцсетей запустили акцию "Останови смерть на дорогах"!

13 мая 2017, 12:48 Комментарии

Участники группы "Граждане, требующие безопасный город" на "Фейсбуке" запустили бессрочную акцию "Останови смерть на дорогах!"

"Вчера сбили еще двух школьников! Позавчера насмерть сбили старшеклассника. До этого сбили мальчика-велосипедиста! Каждый день смерти на дорогах! С тех пор как запустили петицию, прошло уже 19 дней, но власти медлят с действиями! Граждане, в продолжение петиции, запускают акцию! Очень хотим, чтобы каждый кыргызстанец, кто есть тут в фэйсбуке, принял в ней участие – а это уже 400,000 граждан!

<li>Подпиши петицию, если это еще не сделал: https://goo.gl/GQzjEC</li> <li>Распечатай постер, с ним постой на улице в любой части Кыргызстана 15 минут. Нашу с вами позицию должны увидеть в любой части страны, будь это центр, микрорайон, новостройка или село.</li> <li>Фотографии публикуй в соцсетях с хештегами #Токтот #Останови #ТребуемKG</li> <li>Прочитай план действий для властей, что граждане и эксперты разработали: https://goo.gl/1SwD6I</li> Пусть власти увидят, что больше бездействовать нельзя!

Важно: Акция бессрочная. Начнем сегодня, фотографируйтесь где угодно, когда угодно, объясните людям, что можно изменить ситуацию!" – пишут фейсбукчане.